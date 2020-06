VIDEO Met de nakende heropening van de horeca bezingt Leuven Live de langste toog… uiteraard met een hit van Big Bill Bart Mertens

02 juni 2020

12u36 6 Leuven Een lege Oude Markt…door de corona-epidemie is het ondertussen een bekend zicht maar het blijft toch een oncomfortabel gevoel. Nu de heropening van de horeca stilaan in zicht komt, warmt Leuven Live de trouwe bezoekers van de langste toog al op door de kroegen van D’Aa Met te bezingen, uiteraard met het gelijknamige lied van Big Bill.



“Het was een bevreemdend zicht tijdens de lockdown: een lege Oude Markt”, vertelt Ruben Bertrands van Leuven Live vzw. “Het bruisende hart van Leuven staat droog, de nachtburgemeesters werd hun troon ontnomen en wij verzuipen in nostalgie. En wat kweelt een mens dan? De ‘Kroege Van D’Aa Met’ natuurlijk, het lijflied van de langste toog ter wereld. Het is een hulde aan Big Bill en onze geliefde kroegen. We hopen allemaal dat we snel weer ‘mogen mogen’ en we hopen van harte dat er ook in 2020 plaats is voor live muziek in onze stad. Binnenkort mogen we hoogstwaarschijnlijk terug genieten op de café-terrassen. We roepen iedereen op om de horeca massaal te steunen van zodra de deuren weer open mogen.”