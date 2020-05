VIDEO Leuvense reinigingsdienst verrast bewoners en personeel van welzijnsvoorzieningen Bart Mertens

15 mei 2020

18u00 4 Leuven Een indrukwekkend eerbetoon dat gepaard ging met het nodige lawaai. Zo kunnen we zonder blozen de indrukwekkende colonne van de reinigingsdienst omschrijven die deze namiddag door de straten van Leuven trok.



Een vijftiental vrachtwagens, veegmachines en bestelwagens deed de ronde van de welzijnsvoorzieningen in de stad en in de deelgemeenten. “Een eerbetoon aan iedereen die de voorbije weken hard is blijven doorwerken in moeilijke omstandigheden. Met deze actie -een initiatief van de medewerkers zelf- willen ze ook de bewoners van de welzijnsvoorzieningen een hart onder de riem steken”, zegt Bruno Vanaenroyde, diensthoofd afvalbeheer en stadsreiniging.