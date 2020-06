VIDEO Lenny & De Wespen sensibiliseren Leuvense shoppers Joris Smets

21 juni 2020

17u15 0 Leuven Alle winkels zijn in Leuven weer open en dat trekt dagelijks heel wat shoppers aan. Toch moet iedereen zich nog aan de coronamaatregelen houden en voorzichtig blijven. De Leuvense groep Lenny & De Wespen was op pad door de winkelstraten om de Leuvense shoppers hier aan te herinneren op een ludieke manier.

Als u op pad was in Leuven het voorbije weekend dan is er een grote kans dat u de aanstekelijke melodieën van Lenny en de Wespen heeft gehoord. Lennaert Maes en Andries Boone van de Leuvense muziekgroep waren dit weekend druk in de weer met shoppers te sensibiliseren op een ludieke manier. “Het is heel plezant om te doen”, zegt Lennert Maes. “Het is een opdracht van stad Leuven waar we met plezier op zijn ingegaan. We hebben een 25-tal liedjes klaar om de Leuvense shoppers te amuseren en sensibiliseren.”



