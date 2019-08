VIDEO. Kickbokser trapt man knock-out op Leuvense Oude Markt ADPW

06 augustus 2019

11u07 138 Leuven Er is een straf filmpje opgedoken van zinloos geweld op de Leuvense Oude Markt. Op bewakingsbeelden van Café Komeet is te zien hoe in de nacht van donderdag op vrijdag, om 5.13 uur, een veertiger uit het niets een kickbokstrap tegen het hoofd krijgt en onmiddellijk tegen de grond gaat. De daders laten de veertiger voor dood liggen.

Kenan Cakar (50), eigenaar van Café Komeet, schrok zich een hoedje toen hij vrijdagochtend op de Oude Markt kwam. “Ik kwam rond 9 uur op de Oude Markt en zag heel wat bloed op de grond liggen. Ik ben naar de bewakingsbeelden van mijn zaak gaan kijken. Die was op dat moment al even gesloten. Toen zag ik hoe er uit het niets een discussie ontstond voor mijn zaak. Het slachtoffer kreeg eerst bier over zich heen, ging verhaal halen zonder tot fysiek geweld over te gaan en kreeg daarna een welgemikte trap in het gezicht. De dader wist maar al te goed wat hij deed. Hij en zijn vrienden verlieten ook onmiddellijk de Oude Markt. Het slachtoffer bleef zeker tien minuten bewusteloos liggen. Gelukkig vonden enkele omstaanders de man en konden zij de ziekenwagen en de politie bellen.”

Kenan is nog altijd niet goed van de beelden. “Voor dit soort geweld is geen plaats in Leuven. Ik wil dat de daders opgepakt worden voor hun daden. Ik heb vernomen dat het geen onbekenden zijn in het horecawereldje en dat ze in verschillende cafés geweigerd zijn die avond. Zij moeten gestraft worden. Daarnaast vraag ik mij af hoe het met het slachtoffer is. Ik zit met hem in”, stelt Kenan.

Afpersing?

De Leuvense politie onderzoekt de zaak. “Wij hebben op bewakingsbeelden gezien dat er een trap is gegeven tegen het hoofd. Er is dan ook een proces-verbaal opgesteld omwille van opzettelijke slagen en verwondingen. De man, een veertiger uit Leuven, werd overgebracht naar het Gasthuisbergziekenhuis. Hij bloedde fel aan het hoofd, maar was wel in staat om met de politie te praten. Tijdens het verhoor vertelde de man dat hij zou afgeperst zijn, maar dat hij weigerde om zijn geld af te geven”, bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

“Na die trap verloor de persoon het bewustzijn. Twee omstaanders hebben hem gevonden en ondersteund. Zij hebben de man enkel zien vallen. Gelukkig spreken de camerabeelden voor zich. Wij onderzoeken de zaak. Camerabeelden lossen veel zaken op en wij doen de maximale inspanning om via deze beelden de daders te vinden”, zo klinkt het bij politiewoordvoerder Vranckx.

De Leuvense politie maakt de laatste weken nochtans een rustige periode door. “Wij hebben de vorige week zes vechtpartijen op de openbare weg geteld over ons heel grondgebied. Drie daarvan waren op de Oude Markt, twee in de nabijgelegen Zeelstraat. De weken ervoor werden er respectievelijk drie, negen, vijf, vijf en vijftien vechtpartijen op het hele grondgebied vastgesteld. Die vijftien werden vastgesteld tijdens de laatste week van juni, toen de laatste schoolweek met rapporten inging. Voor de rest zitten we al weken onder de drempel die we telkens op voorhand opstellen. De laatste maand werden er twee feiten van afpersing gemeld”, deelt Vranckx nog mee.