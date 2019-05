VIDEO. Karin Brouwers (CD&V) helpt haar mama bij het stemmen. En die stemt op - u raadt het al - haar dochter Bart Mertens

26 mei 2019

12u30 3 Leuven CD&V-politica Karin Brouwers ging vanmorgen stemmen in thuisbasis Kessel-Lo maar trok daarna naar Leuven om haar moeder te helpen bij het stemmen. Mama Brouwers stemde uiteraard voor haar dochter. “Ze is een goede en ernstige politica”, klinkt het.

De campagne is achter de rug voor Vlaams parlementslid Karin Brouwers. Ze hoop dat CD&V het minstens even goed zal doen als in 2014. “Op de dag van de stembusgang moet je niet meer aan campagne doen. Het woord is nu aan de kiezer en ik hoop dat de kiezer zijn gezond verstand zal gebruiken”, aldus Brouwers nadat ze in thuisgemeente Kessel-Lo ging stemmen. Vervolgens ging het richting Leuven waar ze haar moeder ophaalde in het woonzorgcentrum om te gaan stemmen. “Ze kan dat niet alleen dus help ik haar. Ik hoop dat ze voor de goede politici zal stemmen (lacht).” Moeder Brouwers deed dat naar eigen zeggen “voor de beste”.

Bij toeval kwam Karin Brouwers nog een rechtstreekse concurrent tegen in het stemlokaal. Rik Daems (Open Vld) ging stemmen met zijn trouwe viervoeter Happy. “Ik ben tevreden over mijn campagne, en ik zal zelfs meer zeggen: het was mijn beste ooit, als je het mij vraagt.” Tussen Daems en Brouwers ging het er overigens gemoedelijk aan toe in het stemlokaal. “Rik is een campagnebeest. Hij was zeer aanwezig op de pleinen en in de straten. Ik wens hem veel succes vandaag”, zegt Karin Brouwers. Daems van zijn kant wenste Brouwers evenveel succes. “Het is nu aan de kiezer. Ik wacht enigszins ongeduldig op de eerste resultaten, maar eerst ga ik nog een beetje wandelen met Happy en genieten van deze stralende dag.”