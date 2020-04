VIDEO: Heeft de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani een dubbelganger? Bart Mertens

20 april 2020

15u27 1 Leuven De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is een man van vele talenten. In het verleden liet Ridouani zich tijdens een interview al eens ontvallen dat de ‘moonwalk’ van Michael Jackson weinig geheimen heeft voor hem maar kan Mo ook zingen?



Je zou denken van wel want zopas deelde de Leuvense burgemeester een opvallende video op zijn Facebook-pagina. Daarin is een duo te zien dat een liedje zingt en één van beide heren lijkt sprekend op Mohamed Ridouani. Blijft de vraag: heeft Mo Ridouani naast het besturen van een centrumstad ook zangtalent? “Ik vrees ervoor. Ik hou het toch bij mijn job als burgemeester van Leuven. Maar ik moet toegeven dat de gelijkenis treffend is en het woord dubbelganger is zeker niet misplaatst. Er waren al mensen die dachten dat ik een leuke bijverdienste had gevonden maar dat is dus niet het geval.” Nog dit: de heren in de muziekvideo zijn David ‘Dave 1’ Macklovitch and Patrick ‘P-Thugg’ Gemayel. Samen vormen ze het elektrofunk duo Chromeo met Montreal als thuisbasis.