VIDEO. Grootste hondenlosloopweide van Leuven opent in Wijgmaal Bart Mertens

10 juni 2019

12u45 0 Leuven De stad Leuven heeft de tiende én grootste hondenlosloopweide van Leuven geopend. Die komt er op vraag van een grote groep hondeneigenaars uit Wijgmaal.

“De hondenlosloopweide van ruim 16 are is gelegen aan de Dijlemeander, een natuurlijk ontwikkeld gebied tussen de Dijle en het Lijnloperspad in Wijgmaal”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen). Ook schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a) droeg haar steentje bij om van de hondenlosloopweide een mooie groene ontmoetingsplaats te maken. “Je kan de hondenlosloopweide bereiken via het toegangspoortje van de Dijlemeander”, klinkt het.