VIDEO. Frances Lefebure raapt sigarettenpeuken in Leuven Bart Mertens

19 juni 2019

18u45 0 Leuven De bekende televisiepresentatrice Frances Lefebure dook woensdagnamiddag op in Leuven. Samen met een groep enthousiaste en gemotiveerde mensen ging Lefebure sigarettenpeuken oprapen in Leuven voor vtm-programma Make Belgium Great Again.

Frances Lefebure is een vrouw met een missie. Of beter gezegd, een vrouw met meerdere missies, want voor het vtm-programma Make Belgium Great Again gaat de bekende televisiepresentatrice van stad naar stad om het leven beter te maken in ons land. “We worden elke dag geconfronteerd met problemen. In het nieuws, op sociale media of gewoon thuis. En of deze problemen nu groot of klein zijn, het komt er altijd op neer: als niemand iets probeert, verandert er zeker niets”, liet Frances Lefebure daar al over optekenen. Woensdag dook Frances op in Leuven met een groep medestanders om ook in de universiteitsstad een bijdrage te leveren aan een beter leven. Het doel? Zoveel mogelijk sigarettenpeuken oprapen.

Schepen Thomas Van Oppens (Groen) was ook van de partij. “Leuven is best een propere stad, maar er is toch één iets dat mij enorm ergert: de manier waarop sommige rokers hun peuk op straat smijten alsof het niet om afval gaat. Samen met vtm ondernamen we actie”, klinkt het.