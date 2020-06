VIDEO en FOTOREPO Ronny Mosuse zingt het Regenbooglied in school De Mozaiek Bart Mertens

23 juni 2020

18u10 3 Leuven Hoog bezoek deze namiddag in school De Mozaiek in Kessel-Lo. Niemand minder dan Ronny Mosuse kwam het Regenbooglied zingen voor de leerlingen. De regenboog van SOS Kinderdorpen staat symbool om de kinderen weer hoop te geven tijdens en na de corona-epidemie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het symbool van de regenboog als teken van hoop komt uit Italië. Dat land werd zwaar getroffen door het coronavirus en de begeleiders van de Italiaanse SOS Kinderdorpen tekenden een regenboog om de kinderen weer hoop te geven. Dat symbool waaide ook over naar ons land en er werd zelfs een Regenbooglied aan gekoppeld.

Negen bekende Vlaamse artiesten verleenden maar al te graag hun medewerking waaronder klinkende namen zoals Ruben Block, Gene Thomas, Kris Wauters en Bart Peeters. Ook Pommelien uit #LikeMe leverde een bijdrage aan het lied, net zoals Ronny Mosuse die de herwerking van ‘’Somewhere over the rainbow’ voor zijn rekening nam. Ronny Mosuse en Pommelien zakten deze namiddag af naar school De Mozaiek om de leerlingen muzikaal te verrassen. “We roepen op om het Regenbooglied te zingen en zo te blijven geloven in een wereld waarin kinderen kind kunnen zijn. De regenboog is ondertussen uitgegroeid tot een internationaal symbool van hoop”, klinkt het.

Meer informatie: www.sos-kinderdorpen.be

FOTOREPO