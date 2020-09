VIDEO en FOTOREPO Kinderdagverblijf De Girafant blaast 10 kaarsjes uit met kinderboerderij Bart Mertens

29 september 2020

17u00 0 Leuven Tien jaar geleden opende kinderdagverblijf De Girafant voor het eerst de deuren. Reden genoeg voor Zorg Leuven om een coronaproof verjaardagsfeest te organiseren met een kinderboerderij die neerstreek in de voortuin van het kinderdagverblijf.

De Girafant kwam tien jaar geleden tot leven nadat het eerste stedelijke kinderdagverblijf Craenendonck uit zijn voegen barstte, nota bene net op het moment dat het pand aan vernieuwing toe was. Dat was de ideale impuls voor de stad Leuven om het opvangtekort aan te pakken met de bouw van een gloednieuw kinderdagverblijf. Een peuter bracht de woorden ‘giraf’ en ‘olifant’ samen en zo werd ‘De Girafant’ geboren. Vandaag worden er in De Girafant dagelijks 180 kinderen opgevangen in zes verschillende groepen met telkens een baby- en peuterleefgroep. “De bouw van de Girafant was een heel ambitieus project en een eerste grote stap in het vergroten van het stedelijk aanbod aan kinderopvang. We merken overigens jaar na jaar dat de vraag naar opvangplaatsen in onze stad toeneemt”, zegt Bieke Verlinden (sp.a), voorzitter van Zorg Leuven. “Binnenkort wordt er opnieuw een nieuw kinderdagverblijf geboren: DoRemy.”

