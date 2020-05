VIDEO Een hartje van Dries Mertens voor de Leuvenaars en een kus voor zijn Juliette Bart Mertens

26 mei 2020

15u30 1 Leuven Al meer dan twee maanden ziet het leven in Leuven er helemaal anders uit. Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen blijft het voor heel wat Leuvenaars een moeilijke periode. Daarom lanceert de stad een video om haar inwoners te bedanken voor hun inspanningen. Onder meer Dries Mertens steekt de Leuvenaars een hart onder de riem met een hartje. En Juliette krijgt een kus...

De Leuvenaars verdienen een dikke ‘merci’. Dat stelt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) die tot zijn tevredenheid vaststelt dat de Leuvenaars goed voor elkaar zorgen. Bovendien houden de inwoners van Leuven zich goed aan de opgelegde maatregelen. “Heel wat Leuvenaars gaan door een moeilijke tijd en toch laten ze het beste van zichzelf zien. Het is echt ongelooflijk mooi hoe zorgzaam de Leuvenaars voor elkaar zijn. De solidariteit van afgelopen maanden is hartverwarmend. Daarnaast houden onze inwoners zich ook goed aan de maatregelen. De versoepelingen van de voorbije weken zijn dus zeker ook hun verdienste”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani die de opdracht gaf om een video te maken waarin de Leuvenaars worden bedankt voor al hun inspanningen.

Met deze video willen we de Leuvenaars aanmoedigen om voorzichtig en verantwoordelijk te blijven. Ik ben me er bewust van dat de nood aan sociaal contact elke dag groter wordt maar net daarom moeten we volhouden Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

In het filmpje steken bekende gezichten de Leuvenaars een hart onder de riem. Komen onder meer in beeld: profvoetballer Dries Mertens, DJ Amber, Luc Sels, Jeroen Meus en uiteraard Marc Van Ranst. Dries Mertens wenst de Leuvenaars veel hoop toe via zijn welbekende hartje en voor hond Juliette had hij nog een kus op overschot. Een gevoel van trots, dat is wat de bekende gezichten allemaal delen voor de inwoners van Leuven in deze coronatijd.

“Als burgemeester deel ik de trots van de bekende gezichten. Het is heel belangrijk dat we nu blijven volhouden. Zo kunnen we samen beginnen uitkijken naar een aangename zomer in Leuven waar we op een veilige manier kunnen ontspannen met familie en vrienden. Het is belangrijk dat er geen tweede besmettingsgolf komt. Met deze video willen we de Leuvenaars dan ook extra aanmoedigen om voorzichtig en verantwoordelijk te blijven. Ik ben me er bewust van dat de nood aan sociaal contact elke dag groter wordt maar net daarom moeten we samen nog even volhouden.”