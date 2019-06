VIDEO ‘De Mosselen’ hoogtepunt van benefiet voor Kamutamba. Bekijk hier de beelden van een legendarisch optreden Bart Mertens

17 juni 2019

18u00 1 Leuven Vzw Kamutamba organiseerde het voorbije weekend voor de vijfde keer op rij een benefiet voor het Kamutamba Project in Zambia. Dat werd alweer een groot succes met een legendarisch optreden van ‘De Mosselen’ in Het Depot als hoogtepunt. Legende legendes in actie…

Het was afgelopen weekend één groot feest op het Martelarenplein in Leuven. Naar goede gewoonte streek Kamutamba neer met slechts één doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor een ziekenhuis in Ibenga in Zambia. Dat lukte wonderwel, mede dankzij de geslaagde optredens van Moody Mae, And Then Came The Fall, Guy’s Bitches, Falup Tsar en Fougasse. Toch wachtte het publiek vooral op het optreden van de legendarische groep De Mosselen die een thuiswedstrijd speelde in Het Depot. De Mosselen waren voor het laatst te zien in 2013 en waren net zoals toen goed voor een uitverkochte concertzaal. DJ Bobby Ewing en Mensch, Erger Je Niet zetten het feest vervolgens verder in Het Depot.

Onvoldoende medicatie

Met benefietactie ‘KAMUTAMBA presents THE BIG FIVE’ op het Martelarenplein en in concertzaal Het Depot zetten de organisatoren overigens een punt achter de huidige formule maar het werd wel dik punt. De jubileumeditie werd een groot succes en dat is goed nieuws voor het St. Theresa’s Mission Hospital in Ibenga in Zambia. “Het ziekenhuis kampt met ernstige tekorten op haar werkingsbudget. Hierdoor krijgen sommige patiënten onvoldoende medicatie en krijgen ondervoede kinderen geen goede maaltijd. Het Kamutamba project wil hier iets aan doen door het uitbouwen van sociaal-economische projecten die moeten uitgroeien tot een duurzame bron van inkomsten voor het hospitaal”, zegt initiatiefnemers Stijn Gijbels die samen met partner Katleen al jaren actief is in Zambia. Meer info: www.kamutamba.be