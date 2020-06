VIDEO. Daar gaat de laatste stadskanker… en de veelbesproken Verpleegstersschool Bart Mertens

24 juni 2020

18u30 0 Leuven De laatste ‘stadskanker’ van Leuven – het oude Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselsestraat - gaat in een sneltempo tegen de grond. Gejuich op zo ongeveer alle banken, niet in het minst bij voormalig burgemeester Louis Tobback (sp.a). Even verderop ondergaat de Verpleegstersschool hetzelfde lot, al is daar minder gejuich voor.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De laatste ‘stadskanker’ van Leuven gaat na bijna een halve eeuw leegstand nu echt tegen de vlakte en de meerderheid van de Leuvenaars zien dat graag gebeuren. Het moet worden gezegd: ontwikkelaar Resiterra maakt er werk van want de spreekwoordelijke sloophamer werkt aan een stevig tempo. “Eindelijk is het zover: na bijna 50 jaar verdwijnen de torens van het voormalige Sint-Pietersziekenhuis definitief uit het straatbeeld van Leuven”, aldus Erik Van Hoof van Resiterra. “Het complex - in de volksmond beter bekend als de Gele Olifant - was vele Leuvenaars al jarenlang een doorn in het oog, maar nu is het tijd voor een nieuw verhaal op de site. In de plaats van het ziekenhuis komt immers de langverwachte podiumkunstenzaal.”

De snelle sloop van het oude ziekenhuis wordt op gejuich onthaald, maar over de afbraak van de oude Verpleegstersschool is minder eensgezindheid. Toch sneuvelt ook dat gebouw voor het nieuwe verhaal op de Hertogensite. Het Leuvens Historisch Genootschap strijdt al jaren tegen de afbraak en noemt de sloop ronduit pijnlijk. De stad Leuven en Resiterra plooien echter niet.

Voor zover het een troost kan zijn: zeven straten op de Hertogensite zullen worden vernoemd naar vrouwelijke zorgverleners. Het gaat om Isala Van Diest (de eerste Belgische vrouwelijke arts), Augusta Chiwy (verpleegster tijdens het Ardennenoffensief), Juliette Van der Schueren (directrice school verpleegkunde), Zuster Jules-Marie Heymans (arts en stichter verpleegsterschool), Elisabeth Van Thüringen (verpleegster), Claire Vellut (Belgische leprologe in India) en Kerstine Liedekens. Die laatste was de eerste vroedvrouw in dienst van de stad Leuven in de vijftiende eeuw. “De Hertogensite is de bakermat van de geschiedenis van de zorg in Leuven. In de middeleeuwen ontstonden hier de eerste gasthuizen en ook de anatomische theaters op de site getuigen over het samenkomen van zorg en onderwijs in de stad. Dit boeiende verhaal over de historiek van de zorg wil de stad blijven vertellen, ook na de herontwikkeling van de site”, klinkt het.