VIDEO. Charles van Domburg en Wim Soutaer gaan ‘totally naked’ tijdens Leive Vloms Bart Mertens

01 augustus 2019

13u02 9 Leuven Het Laatste Nieuws uit Leuven neemt u elke dag mee achter de schermen van Leive Vloms met bekende Leuvenaars en artiesten die hun kennis van het ‘Leives’ graag met u delen. Vandaag Wim Soutaer en Charles van Domburg die kledingadvies geven voor het festival dat nu vrijdag de Oude Markt in vuur en vlam zal zetten.

De kennis van ons dialect is Wim Soutaer en Charles van Domburg eerder vreemd maar ze zijn wel volledig klaar om het beste van zichzelf te geven op het festival dat plaatsvindt op de Oude Markt in Leuven. Of je hun kledingadvies moet volgen, kan u ontdekken in onderstaande video’s. Met Bart Kaell, Mama’s Jasje, Wim Soutaer en Charles van Domburg heeft de organisatie alvast een straffe affiche samengesteld die het goede doel (MS Center in Melsbroek, nvdr) zonder twijfel ten goede zal komen dankzij uw gulle giften.