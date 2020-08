VIDEO. Bij Torfs zullen ze vloeken: Extreem lange wachtrij en overvolle parking voor uitverkoop Brantano in Korbeek-Lo Bart Mertens

22 augustus 2020

12u30 0 Leuven Einde verhaal voor Brantano, en dat gaat uiteraard niet zonder uitverkoop. In heel wat filialen werd er veel volk verwacht om koopjes te doen. En dat bleek nog een onderschatting.

In Korbeek-Lo stonden er bijvoorbeeld extreem lange wachtrijen en dat was slecht nieuws voor Torfs aan de overkant. Daar was er amper volk, ondanks de solden. Niet onlogisch, als je weet dat er bij Brantano kortingen zijn tot 75%. “Tot nu toe heb ik nog niet zoveel gekocht in de solden, maar hier maak ik een uitzondering voor. Er is wel meer volk dan ik had verwacht. Ik vrees dat ik hier nog een tijdje zal moeten wachten maar het regent niet dus dat stoort me niet”, aldus één van de vele klanten in de wachtrij aan Brantano in Korbeek-Lo. In Herent was het overigens een ander verhaal. Daar werd er geen uitverkoop georganiseerd in de vestiging van Brantano.



