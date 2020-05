VIDEO Balkondansen in WZC De Wingerd: “Veel bewoners dansen gewoon mee” Bart Mertens

13u20 0 Leuven Op dansen staat geen leeftijd en dat bewijzen Hilke Dehaes (23) en haar vriendinnen. De toekomstige klinisch psychologe houdt van dansen maar tijdens haar studie raakte die hobby een beetje op de achtergrond. Nu de corona-epidemie onze maatschappij zwaar treft, pikte Hilke samen met enkele vriendinnen weer de draad op.

De dames trokken onder meer naar woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven om de bewoners te trakteren op een leuk dansje. “Dansen is leuk en iedereen kan het. Dat bleek ook nu weer bij onze sessie aan Woonzorgcentrum De Wingerd. Heel veel mensen keken toe maar we zagen ook bewoners mee dansen. Van het personeel mogen we meteen terugkomen. Het opstellen van de playlist was niet zo eenvoudig want het is een heel andere generatie. Uiteindelijk kozen we onder meer voor Clouseau, The Pointer Sisters, ABBA en Willy Sommers maar ook voor ‘Oya Léle’ van K3. Dat liedje kennen veel bewoners immers via hun kleinkinderen”, vertelt Hilke.

Diploma

Eigenlijk was Hilke al voor de coronacrisis opnieuw bezig met haar favoriete hobby na een oproep van Danspunt. “Ik werkte Open Dansvloer uit om mensen zonder beperkingen van leeftijd te laten bewegen. Toen de corona-epidemie uitbrak, lag het project even stil maar daarna begon ik met live-sessies vanuit mijn living. Na mijn studies wil ik Open Dansvloer zeker voortzetten maar nu eerst mijn diploma halen”, besluit Hilke.