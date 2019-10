VIDEO: 300 manifestanten betogen door Leuvense straten tegen Turkse invasie in Syrië EDLL/ADPW

15 oktober 2019

14u59 0 Leuven Maandagavond omstreeks 19 uur trokken zo'n 300 Koerden en sympathisanten door de Leuvense straten om te betogen tegen de Turkse invasie in Syrië. De betogers wilden hun solidariteit tonen tegenover de Koerden in Syrië.

Zo’n 300 manifestanten vertrokken maandagavond om 19 uur aan het station van Leuven en liepen over de Bondgenotenlaan naar de Grote Markt. Vandaar wandelden ze door naar de Naamsestraat en de Parkstraat om via de Maria Theresiastraat terug naar het station te gaan. “We zijn op straat gekomen omdat we niet achter de beslissingen van Turkije staan. Turkije moet zich terugtrekken uit Syrië om verdere problemen te vermijden. Dit is echt geen oplossing”, zeggen enkele Turkse leden van het Koerdische gemeenschapscentrum in Kessel-Lo. “Erdogan is met Turkije slecht bezig en daar willen we op wijzen”, kinkt het nog. Heel wat leden van het Koerdische gemeenschapscentrum namen deel aan de betoging.

De politie was ter plaatse om een oogje in het zeil te houden en alles in goede banen te leiden. Zij hadden voor alle veiligheid te garanderen het waterkanon achter de hand gehouden. “Er zijn twee sproeiwagens in Leuven geweest en er waren ook manschappen van de federale politie aanwezig. Deze bijkomende inzet is uiteindelijk niet tussengekomen omdat de inzet van de Leuvense politie bij de begeleiding voldoende was. De optocht verliep rumoerig, maar zonder noemenswaardige incidenten”, zegt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. Tegen 21 uur was de rust weergekeerd.