Vias over uitbreiding zone 30 naar Leuvense deelgemeenten: “Volledig in lijn met internationale trend” Bart Mertens

10 september 2020

18u00 2 Leuven De stad Leuven breidt de De stad Leuven breidt de zone 30 gevoelig uit van 167 naar 370 kilometer aan wegen op het grondgebied. Of met andere woorden: ook in de deelgemeenten mag je vanaf 2021 in de bebouwde kom –die nog wordt uitgebreid- maximaal 30 km/uur rijden. Vias institute verwelkomt die beslissing.

Vias institute doet onderzoek en ontwikkelt kennis over verkeersveiligheid. Alle mogelijke thema’s en innovaties op het vlak van verkeersveiligheid worden in kaart gebracht door het instituut. De organisatie is dan ook goed geplaatst om de uitbreiding van de zone 30 in Leuven te kaderen in een bredere maatschappelijke evolutie. “Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd over het de kans op overlijden voor voetgangers als ze aangereden worden door een wagen”, zegt Stef Willems van Vias institute.

(Lees verder onder de foto)

“De meest recente studie waar we weet van hebben, spreekt van 1,5% kans op overlijden voor een voetganger bij een aanrijding door een wagen aan 30 per uur. Bij een snelheid van 50 per uur stijgt die kans al tot 8,5%. Je hebt als voetganger dus 5,5 maal meer kans om te overlijden aan het ongeval. De beslissing van de stad Leuven ligt dus geheel in de lijn van de resultaten van de uitgevoerde studies. Bovendien heb je ook de maatschappelijke trend om meer ruimte aan voetgangers en fietsers te geven in het openbaar domein. Leuven is wat dat betreft een voorbeeldstad maar ook andere steden maken werk van meer verkeersveiligheid en meer leefbaarheid. Ik denk bijvoorbeeld aan Gent maar ook aan Antwerpen. Brussel is ook een mooi voorbeeld. Eigenlijk volgt de Leuvense beslissing om na het centrum van de stad ook maximum 30 km/uur in te voeren in de deelgemeenten de internationale trend. Je ziet dezelfde evolutie in grote steden zoals Kopenhagen en Amsterdam om slechts enkele voorbeelden te noemen. Het maakt wel degelijk een verschil in het aantal verkeersslachtoffers. Bovendien is er amper sprake van tijdverlies voor de automobilisten door de lagere snelheid.”

Klik hier om alles te weten te komen over de geplande uitbreiding van de zone 30 naar de Leuvense deelgemeenten.