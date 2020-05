Vete tussen Resiterra en Leuvens Historisch Genootschap is nog niet voorbij. “Het is tijd voor bemiddeling”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V) Bart Mertens

18 mei 2020

19u56 0 Leuven Echt goede vrienden zouden het wel nooit worden, maar dat het zou eindigen voor de rechter lag nu ook niet bepaald in de lijn der verwachtingen. Toch dagvaardde Resiterra het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) en haar voorzitter met een schadeclaim voor de rechtbank. LHG strijdt al jaren voor het behoud van de Verpleegstersschool op de Hertogensite maar het was een 90 jaar oude lindeboom die de kwestie op de spits dreef. “Het is tijd voor bemiddeling”, zegt schepen Carl Devlies.

Het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) is al jaren erg begaan met het dossier van de Hertogensite in Leuven. Vooral het verdwijnen van de Verpleegstersschool is een doorn in het oog van LHG. Protest na protest, beroep na beroep…Toch kreeg ontwikkelaar Resiterra in november 2019 een sloopvergunning en dat zette het licht op groen voor de afbraakwerkzaamheden zodat er de komende jaren een nieuwe stadswijk kan worden gebouwd. Het Leuvens Historisch Genootschap blijft strijden voor haar eisen om het waardevolle erfgoed te behouden op de site maar ondertussen is de hele kwestie uitgedraaid op een klein oorlogje tussen LHG en Resiterra. Symbool van de bitsige strijd is uiteraard de Verpleegstersschool maar ook de 90 jaar oude lindeboom op het binnenplein die eind april werd gekapt. Onterecht volgens LHG en ook volgens Natuurpunt Leuven en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Niet omdat Resiterra niet over de juiste vergunning zou beschikken want die kregen ze van de provincie Vlaams-Brabant. Wel omdat de beroemde lindeboom werd geveld tijdens het broedseizoen. “Dit is niet enkel een middelvinger naar de betrokkenheid, de energie en de constructieve houding die beide organisaties in het tot stand komen van dit dossier toonden maar het is ook een kaakslag voor een klimaatneutrale groene stad wat de stad Leuven ambieert”, klinkt het bij Natuurpunt Leuven en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.

Op vraag van gemeenteraadslid Zeger Debyser (N-VA) schoot de stad Leuven in actie om alsnog een proces-verbaal te laten opmaken maar de Natuurinspectie heeft zich ondertussen onbevoegd verklaard. “Dat klopt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). “Het komt er dus op neer dat er geen actie zal worden ondernomen tegen het kappen van de Lindeboom. Resiterra heeft niets verkeerd gedaan want ze hadden een vergunning.”

Conclusie: de bouwpromotor heeft haar vergunning niet oneigenlijk gebruikt. Het klopt wel dat Resiterra had kunnen wachten tot na het broedseizoen maar ze verkozen om dat niet te doen.

“Het is ook helemaal niet vastgesteld of er wel degelijk vogels aan het broeden waren in de boom. Ik laat ook opmerken dat vijf andere bomen wel bleven staan. De beslissing om de 90 jaar oude lindeboom te kappen, was bekrachtigd door de gemeenteraad. Er is ook altijd zoveel mogelijk overleg geweest tussen alle betrokken partijen. Dat leek me jarenlang goed te lopen maar nu is de relatie erg verzuurd. Ik betreur dat enorm want ik ben zelf lid van het Leuvens Historisch Genootschap. Anderzijds moet ik als schepen van de stad Leuven beslissingen nemen in het algemeen belang. Die lindeboom moest weg omdat er een ondergrondse parking komt onder het terrein. Op de hele Hertogensite komen er trouwens meer dan 200 nieuwe bomen. Ik vind het erg jammer dat er nu een soort vete is ontstaan tussen Resiterra en het Leuvens Historisch Genootschap. De vereniging en haar voorzitter wordt nu zelfs gedagvaard door Resiterra. Ik wil me als schepen graag beschikbaar stellen om te bemiddelen zodat het niet tot een lang proces hoeft te komen.”

Hoge schadeclaim

Een gerechtelijke procedure zou in het slechtste geval tot een hoge schadeclaim van enkele honderdduizenden euro kunnen leiden tenzij beide partijen alsnog de uitgestoken hand van schepen Devlies willen schudden voor een bemiddeling. “Maar over de genomen beslissingen valt er niet meer te onderhandelen”, voegt Carl Devlies er tot slot nog aan toe.