Vestiging van fietsenwinkel.nl sluit de deuren JSL

14 april 2020

13u01 0 Leuven De vestiging van Fietsenwinkel.nl aan de Vaartkom in Leuven gaat dicht. De zaken gaan niet goed en het bedrijf International Bike group sluit verschillende winkels in België en Nederland.

De vestiging van Fietsenwinkel.nl aan de vaart opende in 2018 en amper twee jaar later gaan de boeken alweer toe. Het bedrijf zocht al even nieuwe investeerders maar die werden niet gevonden. Er zullen enkel nog fysieke verkooppunten in Nederland zijn. Op de website wordt er momenteel veel korting gegeven.