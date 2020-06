Verzorgers blikken terug op corona in de zwaarst getroffen woonzorgcentra in Leuven: “We werkten in een soort van veldhospitaal met trial-and-error” Joris Smets

28 juni 2020

Woonzorgcentra Edouard Remy en Booghuys in Leuven komen uit een loodzware periode. Het coronavirus maakte veel slachtoffers onder de bewoners, maar velen werden er ook doorgetrokken dankzij de fantastische zorgen van het personeel. Elien Vandermeulen (23) en Laura Vandenberk (25) werkten op de COVID-19 afdeling van bovenstaande woonzorgcentra en blikken terug op ongetwijfeld een van de zwaarste periodes uit hun carrière. "Niemand was hier op voorbereid", vertellen ze. "Maar we zijn voorbereid op een mogelijke tweede golf en zijn een veel hechter team geworden door die intensieve periode."

De coronamaatregelen zijn sinds woensdag opnieuw versoepeld en het normale leven herneemt stapsgewijs. Exacte cijfers geeft Zorg Leuven niet meer, maar de balans in woonzorgcentra Remy Edouard en Booghuys was midden april al zwaar. Toch kunnen ze sinds kort kunnen weer opgelucht ademhalen: de corona-afdeling is volledig gesloten en vorige week lag er nog één patiënt in isolatie. De woonzorgcentra ontvangen sinds kort zelfs opnieuw bezoek: al gebeurt dat nog met de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. “In het algemeen hebben we de normale gang van zaken terug opgepakt”, vertelt Elien. “Maar het was een heel heftige en leerrijke periode, en we zijn er klaar voor moest er een tweede golf komen.”

Corona-afdeling

Elien en Laura werkten beide twee maanden en half op de speciaal ingerichte COVID-19 afdeling waar bewoners van zowel Booghuys als Edouard Remy verzorgd werden. “Het was een soort van veldhospitaal met trial-and-error”, zegt Elien. “Je loopt natuurlijk steeds achter de feiten aan, niemand was voorbereid op wat er gebeurd is. We werkten samen met Gasthuisberg en we waren een multidisciplinair team, eens we georganiseerd waren liep het goed. We kwamen dankzij onze directeur ook nooit iets te kort, we voelden ons altijd gesteund en hij is heel ver voor ons gegaan. In het team hebben ook elkaar er doorgetrokken. Dat we steeds op elkaar konden rekenen deed heel veel, het was een team waar alles gezegd en besproken kon worden.”

“We zijn steeds met een gerust hart kunnen gaan werken omdat we ons zo gesteund voelden door iedereen, en iedereen had wat er nodig was. We zijn zelfs een veel hechter team geworden door die intensieve periode en hoewel we nu de normale werking terug hebben opgepakt, is het steeds heel fijn als we collega’s van de COVID-19 afdeling terug zien.”

Toekomst

Of er een tweede golf komt in België, en hoe zwaar die zal zijn, is afwachten. De woonzorgcentra zijn echter voorbereid op het mogelijke scenario: “We hebben een verdiep speciaal ingericht voor moest er een tweede golf komen”, zegt Laura. “De directeur heeft onze werking zeer nauw opgevolgd en dankzij onze ervaringen de voorbije maanden zijn wij klaar voor een mogelijke nieuwe golf. Een hele verdieping is ervoor ingericht en al het materiaal is allemaal voorhanden.”

“Die schrik zit er natuurlijk bij iedereen wel wat in”, zegt Elien. “Daarom zijn er nog steeds heel strenge hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, zowel voor het personeel als de bewoners en de bezoekers. Sinds kort komen er terug mensen van buiten de woonzorgcentra op bezoek en daar komen natuurlijk risico’s bij kijken. Toch is het een heel goede zaak dat dat opnieuw mogelijk is. Als er een bewoner ziek was met COVID-19, en er was een skype-gesprek met de familie, dan zag je dat dat zelfs al een ongelofelijke boost gaf. Het is dus heel positief voor het mentale welzijn van de bewoners dat ze opnieuw bezoek mogen ontvangen.”