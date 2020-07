Verzetsstrijdster Jeanne Dormaels krijgt eigen plein aan station van Wijgmaal Joris Smets

07 juli 2020

16u10 2 Leuven Een aantal Leuvenaars riep op Internationale Vrouwendag vorig jaar op om een straat te vernoemen naar Jeanne Dormaels, een Wijgmaalse verzetsstrijdster uit de Tweede Wereldoorlog. De stad ging samen met de buurt op zoek naar een geschikte straat. Vandaag huldigde de stad samen met de dochter van Jeanne Dormaels en enkele initiatiefnemers het Jeanne Dormaelsplein voor het station in Wijgmaal officieel in. “Ik ben 86 jaar en zo blij dat ik dit nog kan meemaken”, zegt dochter Mariette.

Verschillende Leuvenaars riepen het stadsbestuur vorig jaar op om meer straatnamen naar een vrouw te vernoemen. Ze stelden onder andere voor om een straat te vernoemen naar verzetstrijdster Jeanne Dormaels. Nadien nomineerden ze haar ook in het kader van het Canvas-programma ‘Meer vrouw op straat’.

“We vonden dat een heel goed idee en hebben daarop de koppen bij elkaar gestoken”, aldus schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. “Samen met de buurtbewoners hebben we uiteindelijk beslist om het stationsplein in Wijgmaal, het verlengde van de Stationsstraat, om te dopen tot het Jeanne Dormaelsplein.” In het bijzijn van de initiatiefnemers en Mariette Vandenbosch, de dochter van Jeanne, onthulde de stad vandaag het straatnaambord, een bijzonder moment.

Inhaalbeweging

“We vinden het belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn in het publieke domein. Straatnamen zijn daar een belangrijk en zichtbaar voorbeeld van. Slechts 3% van de Leuvense straten die naar een persoon zijn vernoemd, verwijzen naar een vrouw. Het onevenwicht is dus groot en dat moet anders. Daarom zijn we volop bezig met de inhaalbeweging”, aldus Lies Corneillie.

Het is goed dat jullie ermee bezig zijn. Ik vind dat er te veel zaken uit het verleden verloren zijn gegaan en ben heel gelukkig dat mijn moeder hier haar eigen plein krijgt Mariette Vandenbosch, dochter van Jeanne Dormaels

Jeanne Dormaels was een huisvrouw met drie kinderen. Ze woonde op nummer 4 van wat toen nog de Elf-Novemberstraat heette, maar nu bekend staat als de Acht-Meistraat. Na de Duitse inval sloot ze zich aan bij een gewapende verzetsgroep en smokkelde ze met de fiets brieven, wapens en munitie naar Tildonk. Ze werd opgepakt door de Gestapo op 18 februari 1944 en vervolgens naar Duitsland gedeporteerd, waar ze in maart 1945 stierf in het kamp van Ravensbrück. Haar dochter Mariette, die erbij was toen haar moeder werd opgepakt, woont vandaag nog steeds in de Acht-Meistraat. “Ik ben 86 jaar en zo blij dat ik dit nog kan meemaken”, vertelt ze. “Het is goed dat jullie ermee bezig zijn. Ik vind dat er te veel zaken uit het verleden verloren zijn gegaan en ben heel gelukkig dat mijn moeder hier haar eigen plein krijgt.”

“Nu, 75 jaar later, laten we Jeanne Dormaels terug thuis komen in haar geliefde Wijgmaal door het plein voor het station naar haar te vernoemen”, aldus schepen Corneillie. “Een blijvende herinnering aan een moedige verzetsvrouw. Door haar een straatnaam te geven zullen we haar naam terug vaker uitspreken.”

Suggesties

De voorbije maanden heeft het stadsbestuur heel wat straten vernoemd naar spraakmakende vrouwen. Zo huldigde de stad de Marie Thumas-Durieuxbrug in en opende de KU Leuven de aula Emma Vorlat. Op de toekomstige Hertogensite worden zeven straten vernoemd naar vrouwelijke zorgverleners. Ook Jeanne Devos kreeg een eigen plein, namelijk het Benedenplein in Kessel-Lo.

Maar het werk is niet af. “Ook bij volgende straatnaamkeuzes zullen we er op toezien dat er voldoende vrouwen aan bod komen. Ook bij standbeelden, muurschilderingen, namen van zalen of awards roepen we op om aandacht te hebben voor de gelijke representatie van mannen en vrouwen”, vult Lies Corneillie aan. “We blijven Leuvenaars oproepen om suggesties in die zin te doen.”