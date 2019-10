Vervolg Perron 3000: leerlingen krijgen eerste rapport en geven op hun beurt ‘slecht’ rapport terug aan raad van bestuur EDLL

12 oktober 2019

19u36 0 Leuven Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van het Sint-Pieterscollege in Leuven hun eerste rapport ontvangen. Maar ze waren niet alleen. De leerlingen gaven op hun beurt een ‘slecht’ rapport terug aan de raad van bestuur van hun school. Eentje waarmee je niet wil thuiskomen... De raad van bestuur werd flagrant gebuisd voor inspraak, duidelijkheid en onderbouwing.

Er heerst al enige tijd commotie rond de fusie van het Heilig Drievuldigheidscollege, het Paridaensinstituut en het Sint-Pieterscollege. Heel wat leerlingen, alsook leerkrachten en ouders zijn tegen de geplande fusie en willen de eigenheid van de drie Leuvense scholen bewaren. Ze begrijpen niet wat er pedagogisch beter is aan het fusieplan. De leerlingen organiseerden daarom al enkele zitstakingen. Een petitie tegen de fusieplannen van Perron 3000 leverde ondertussen al 1.382 handtekeningen op. Maar de frustraties blijven duidelijk aanwezig, gezien het ‘slecht’ rapport.

“We krijgen over dit plan nauwelijks informatie en als er al een informatiemoment georganiseerd wordt, hebben ze geen antwoorden op onze vragen”, aldus Wouter De Coninck (16) van het Sint-Pieterscollege. De actievoerende leerlingen buisden hun raad van bestuur voor duidelijkheid en onderbouwing. “De teksten en presentaties zijn zeer vaag en allesbehalve duidelijk, zelfs over essentiële onderwerpen. Het project mist onderbouwing en overtuigende argumenten”, aldus de scholieren. De slotconclusie was zeer duidelijk: “Vroeger scoorde je altijd uitstekend, maar dit jaar zien we een grote dip in je cijfers. We gaan ervan uit dat je je snel herpakt”, klinkt het nog.