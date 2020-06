Verse vis, kreeft en mosselen ecologisch aan huis geleverd? Ruben en Katrien zorgen ervoor met Fish.Inc Kim Aerts

26 juni 2020

14u54 14 Leuven Ruben Matheve (34) en Katrien Brems (44) leveren met Fish.Inc het beste wat de zee culinair te bieden heeft tot aan de deur in Leuven. Van langoustines en mosselen tot kreeft en een breed gamma aan vissoorten. “Je kan tot 22 uur bestellen voor een verse levering dag erna”, beloven ze.

Hartsvrienden Ruben en Katrien hebben allebei iets met eten. Ruben heeft een achtergrond als sommelier en Katrien kreeg de liefde voor de keuken thuis ingelepeld. Samen zijn ze de bezielers van Fish.Inc. Ze richtten deze webshop op net voor het coronavirus uitbrak. Niet evident, maar het duo heeft zich succesvol door de moeilijke tijd weten te spartelen.

“Wij bieden de mogelijkheid om dagverse vis te bestellen met aangepaste wijntjes. Maar je kan evengoed kiezen voor scampi’s, mosselen, scheermesjes, roggevleugel of makreel”, doet Ruben het concept uit de doeken. Op hun website kan je kiezen uit een vijftigtal producten en je vindt er ook meteen verschillende bereidingswijzen om zelf aan de slag te gaan. Fish.Inc probeert alles zo ecologisch mogelijk aan te pakken.

Composteerbare stickers

“Duurzame visvangst is voor ons heel belangrijk. Daarom kozen we voor een leverancier met een MSC-keurmerk. MSC wordt wereldwijd erkend als de organisatie met de hoogste standaard voor duurzaam vissen. Het grondige en onafhankelijke beoordelingsproces staat garant voor geloofwaardigheid en biedt consumenten de zekerheid dat de producten van milieutechnisch verantwoorde herkomst zijn. Daarnaast leveren we ook met een elektrische bakfiets en is onze verpakking zoveel mogelijk ecologisch. Zelfs onze stickers zijn composteerbaar. We kunnen de prijs redelijk drukken omdat we geen stock of een pand nodig hebben”, vertelt Ruben.

Per portie

“Je kan bestellen per portie en dat kan variëren van 150 gram kabeljauwfilet tot vijf kilogram zalm voor op de bbq bij een communiefeest bijvoorbeeld. We leveren dagelijks in twee shiften. Tussen 16.30 en 18 uur voor de vroege eters en tussen 18 en 19.30 uur voor de latere eters. Leveren doen we voorlopig in Leuven, Heverlee en Kessel-Lo en van dinsdag tot zaterdag. Op zondag en maandag varen de boten niet uit en kunnen we de kwaliteit en versheid anders niet garanderen. We raden de mensen ook af om onze producten in te vriezen”, benadrukt Ruben.

Wie wil, kan ook beroep doen op zijn deskundigheid als sommelier. Ruben werkte nog in Brusselse restaurants La Maison du Cygne en Comme chez Soi. “Wat ik nog kan aanraden, is Katrien haar huisgemaakte tzatziki. Zij heeft een voorliefde voor de Griekse keuken en ze is een fervent hobbykok”, besluit Ruben. Wie wil bestellen, kan terecht op www.fishinc3000.be. Leveringen vanaf 30 euro zijn gratis. Anders betaal je 2 euro.