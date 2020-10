Verschillende inbreuken tijdens verkeersactie van Leuvense politie JSL

11 oktober 2020

10u56 0 Leuven Afgelopen weekend hield de verkeersdienst van de Leuvense politie in de nacht van zaterdag op zondag een verkeersactie. Eerder dan een statische verkeersactie op één locatie werden er doorheen de nacht korte acties gehouden op verschillende plaatsen in en rond Leuven.

Zo controleerde de politie bestuurders in de Hertogstraat, de Tiensestraat, de Naamsestraat, de Platte Lostraat, op de Geldenaaksebaan, de Oude Baan, het Engels Plein, de Dirk Boutslaan, de Diestsesteenweg, de Aarschotsesteenweg, de Mechelsesteenweg, de Kolonel Begaultlaan, de Naamsevest en tot slot ook op de Vaartdijk. In het totaal werden er 102 bestuurders aan een ademtest onderworpen en 4 van hen hadden ook effectief te veel gedronken. Hun rijbewijzen werden tijdelijk ingehouden en één bestuurder moest voor 15 dagen zijn rijbewijs inleveren. Ondertussen had de Verkeersdienst ook oog voor andere inbreuken:

· 28 auto’s stonden verkeerd geparkeerd.

· 6 fietsers reden zonder licht.

· Eén automobilist reed in de verkeerde rijrichting door de Vital Decosterstraat.

· Eén fietser negeerde het rode verkeerslicht op de Aarschotsesteenweg in Wilsele.

· Eén auto bleek niet gekeurd.

· Twee bestuurders kregen een waarschuwing omdat hun rijbewijs beschadigd was.