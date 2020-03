Verschillende diefstallen uit auto’s Joris Smets

01 maart 2020

12u55 0 Leuven Dit weekend zijn er verschillende diefstallen uit auto’s gepleegd in Kessel-Lo. De deelgemeente van Leuven kampt al langer met een inbrakenplaag.

In de nacht van vrijdag op zaterdag ging een dief in de Priester Daensstraat in Kessel-Lo aan de haal met een autostuur. De dief sloeg een zijruit van een geparkeerd auto in en demonteerde het stuur. De diefstal werd de volgende dag opgemerkt door de eigenaar. In de Platte-Lostraat gingen dieven aan de haal met de middenconsole van een geparkeerd voertuig. In de Spaanse-Kroonlaan werd de rechter zijspiegel van één auto gestolen en de dieven gingen aan de haal met de middenconsole, een gps en een bril uit een andere auto. Op de Koningin Elisabethlaan werd vrijdagnacht een middenconsole uit een geparkeerde auto gestolen. De politie stelde telkens proces-verbaal op en zet het onderzoek naar de verschillende diefstallen verder.