Verscherpte maatregelen voor eerste terrorismeproces in Leuven Kim Aerts

15 oktober 2019

09u58 12 Leuven Voor de correctionele rechtbank in Leuven gaat vandaag het eerste terrorismeproces van start. Drie mannen en een vrouw staan er terecht voor het beramen van plannen in een terroristische context. Het justititiepaleis wordt daarom extra bewaakt.

Ayham A.S., Ahmed A.S., Halik K. en Zeliha C. moeten zich vandaag verantwoorden omdat ze deel zouden hebben uitgemaakt van een terroristische organisatie. Federaal magistraat Els Leemans vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie. Het gerechtsgebouw wordt extra bewaakt door agenten met machinegeweren. Een auto met Duitse kentekenplaat die zich parkeerde voor het justitiepaleis werd meteen getakeld. De vier verdachten zijn ondertussen op vrije voeten. Halik K. (28) werd vorig jaar nog gearresteerd in het Nederlandse Schiedam. Hij werd verdacht om deel te hebben uitgemaakt van een terroristische organisatie. Het Belgische gerecht vroeg toen om zijn uitlevering. Het proces gaat van start om 10.30 uur.