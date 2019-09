Vernieuwen leuningen 12 onderbruggen E314 in laatste fase KAR

22 september 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte in het voorjaar van 2019 met het vernieuwen van de leuningen van 12 onderbruggen van de E314, tussen Wezemaal en het op- en afrittencomplex van Halen. Een onderbrug is een plek waar een weg onder de snelweg loopt. AWV is ondertussen gestart met het vernieuwen van de leuningen aan de zuidkant van elke brug. Dit is de kant waar het verkeer van Leuven naar Lummen rijdt. Momenteel wordt er gewerkt aan de laatste fase van het project. Daarbij worden de leuningen vernieuwd aan de noordkant van de resterende 9 bruggen, de kant waar het verkeer richting Leuven rijdt. Die werken zouden rond midden oktober moeten klaar zijn. Dan is het tweede deelproject van Leuven Noord volledig afgerond. Eind augustus werd het eerste deel al afgerond met het verlengen van de afrit Herent op de E314 voor het verkeer vanuit Brussel/Luik. De afrit werd verlengd met 250 meter om de file tijdens de ochtendspits ter hoogte van de afrit te verminderen en het doorgaand verkeer op de snelweg richting Lummen vlotter en veiliger te laten verlopen.