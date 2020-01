Verlaagde drempel voor opleiding tot knelpuntberoep lokt 18 cursisten naar Wijgmaal EDLL

11u25 0 Leuven De vraag naar enthousiaste werkkrachten in de zorgsector blijft groot. Daarom heeft Landelijke Thuiszorg de drempels tot een knelpuntberoep verlaagd door de opleiding in stappen aan te bieden. De eerste opleidingsdag lokte zo'n 18 cursisten naar Wijgmaal.

Omdat de vraag naar werkkrachten in de zorgsector groot blijft, heeft de Landelijk Thuiszorg een oplossing gezocht om de drempel tot de opleiding te verlagen. Ze bieden de opleiding in stappen aan. Kandidaten krijgen zo een beter beeld van de job, mogen hun definitieve keuze nog even uitstellen, maar kunnen toch al aan de slag op de arbeidsmarkt.

De eerste opleidingsdag lokte zo'n 18 cursisten naar het opleidingscentrum van Landelijke Thuiszorg in Wijgmaal. Marleen Vanhees, directeur Landelijke Thuiszorg: “Mensen mogen bij ons eerst proberen en voelen of dit wel iets voor hen is. Daarom bouwden we onze nieuwe opleiding uit in twee volwaardige delen die elk tot een attest leiden. Zo laten we geen talent onbenut.” In het eerste deel van de opleiding mogen de cursisten van de job proeven door onder meer stage te lopen bij een poetshulp in de thuiszorg en bij een logistiek assistent in een woonzorgcentrum. Dat leidt tot een attest waarmee ze al aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Meer informatie over de opleiding tot knelpuntberoep vind je op www.landelijkethuiszorg.be .