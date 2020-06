Verkeersveiligheid in Weggevoerdenstraat aangepakt: “Zone 30 in zijstraten en een verbod op zwaar verkeer” Bart Mertens

29 juni 2020

15u04 6 Leuven De stad Leuven wil de verkeersveiligheid voor fietsers en bewoners verhogen in de Weggevoerdenstraat en de zijstraten in Wilsele. Met enkele ingrepen moet de buurt veiliger en aangenamer worden vanaf 1 juli. “We voeren een zone 30 in voor alle zijstraten van de Weggevoerdenstraat. In een latere fase leggen we ook fietssuggestiestroken aan in de Weggevoerdenstraat”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

De bewoners van de Weggevoerdenstraat en de omliggende straten in Wilsele zijn al een hele tijd vragende partij voor meer verkeersveiligheid in de buurt. De ontsluitingsweg tussen Wilsele en Wijgmaal wordt immers vaak gebruikt als sluipweg om bijvoorbeeld de Aarschotsesteenweg te vermijden. Ook de zijstraten van de Weggevoerdenstraat krijgen vaak veel verkeer te slikken en worden gebruikt als zogenaamde sluiproute. Niet zonder gevaar want voor veel fietsers zijn die straten net een alternatieve fietsroute naar Leuven, Herent, Wilsele of Wijgmaal. De stad Leuven blijft niet doof voor de roep naar meer leefbaarheid en neemt nu maatregelen om tegemoet te komen aan de buurtbewoners.

In de Weggevoerdenstraat blijf de maximumsnelheid 50 km/uur Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

“Om de veiligheid van de fietsers te verhogen en de woonstraten leefbaarder te maken voor bewoners komt er vanaf 1 juli een zone 30 in alle zijstraten”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Een zone 30 maakt de zijstraten minder aantrekkelijk voor autoverkeer dat de Weggevoerdenstraat wil vermijden. In de Weggevoerdenstraat blijf de maximumsnelheid 50 km/uur. Indien we in die straat ook een zone 30 zouden invoeren dan blijven de zijstraten aantrekkelijk als sluiproute en dat is uiteraard net niet de bedoeling.”

Vrachtwagens

De stad Leuven voert ook een verbod op zwaar vervoer in, zowel voor de Weggevoerdenstraat als voor de zijstraten. “Dankzij een verbod op zwaar vrachtverkeer in de Weggevoerdenstraat en de aanpalende straten zal het aangenamer wonen worden in dit deel van Wilsele”, licht schepen van Mobiliteit David Dessers de beslissing toe. “Meer concreet spreken we over een verbod voor voertuigen langer dan tien meter. Op die manier halen we het vrachtverkeer weg. Zwaar vervoer moet vanaf 1 juli via de Aarschotsesteenweg en de pas vernieuwde Duitse Brug rijden. Op de Aarschotsesteenweg verdwijnen uiteraard de wegwijzers die het verkeer via de Weggevoerdenstraat naar Herent sturen.”

We bekijken ook nog met de buurt of we de stoepen plaatselijk kunnen verbreden Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V)

Tot slot liggen er ook plannen klaar voor fietssuggestiestroken in de Weggevoerdenstraat. Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V): “Het wegdek wordt vernieuwd en er komen fietssuggestiestroken in de Weggevoerdenstraat. Die geven een duidelijke plaats aan de fietser op plaatsen waar de rijbaan te smal is voor een fietspad. Een fietssuggestiestrook verhoogt de veiligheid voor fietsers. Autobestuurders passen immers automatisch hun snelheid aan omdat de rijbaan smaller lijkt. We bekijken ook nog met de buurt of we de stoepen plaatselijk kunnen verbreden. De timing voor die werkzaamheden ligt op dit moment nog niet vast maar we maken er werk van.”