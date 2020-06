Verkeerspolitie schrijft voor duizenden euro’s boetes uit JSL

18 juni 2020

De verkeerspolitie van Leuven controleerde woensdag 27 vrachtauto’s. Daarvan waren er drie overladen. Drie andere chauffeurs hadden hun lading niet vastgemaakt zoals verplicht. Ze kregen alle zes een boete. Een bestuurder die zijn gsm gebruikte tijdens het rijden werd eveneens geverbaliseerd. Diezelfde chauffeur kreeg een bijkomende boete omdat het voertuig waarmee hij reed geen geldige technische keuring meer had. Een chauffeur die de tachograaf niet had aangezet, liep ook tegen de lamp. In totaal werd voor 8.400 euro aan boetes uitgeschreven.