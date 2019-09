Verkeerspolitie schrijft voor 21.425 euro aan boetes uit ADPW

19 september 2019

14u12 0

De verkeerspolitie van Leuven organiseerde woensdag een wegcontrole met de focus op zwaar vervoer. In totaal werden op de parking van de E40 op de grens tussen Leuven en Bertem 24 vrachtwagens die de autosnelweg verlieten aan kant gezet. Bij deze actie kon de verkeerspolitie rekenen op de bijstand van inspecteurs van de FOD Mobiliteit en de Wegeninspectie en controleurs ADR en Milieu. Ook een mobiel keuringsstation van GOCA werd op de controlepost ingezet.

Bij elf van de gecontroleerde vrachtwagens werden inbreuken vastgesteld. In vijf gevallen voldeed het voertuig niet meer aan de technische eisen onder meer omdat de banden versleten waren of de remmen niet meer naar behoren functioneerden. Vier chauffeurs werden beboet omdat hun lading slecht was gestapeld of vastgemaakt. En in drie gevallen was er sprake van een duidelijke overlading. Twee chauffeurs moesten een collega met een andere vrachtwagen laten komen om een deel van de lading over te laden. Een vrachtwagenbestuurder die werd betrapt terwijl hij al rijdend telefoneerde met de gsm in de hand, kreeg een proces-verbaal. Ook een collega van hem die de rij- en rusttijden niet respecteerde, werd beboet en moest aan kant blijven staan. In totaal werd voor 21.425 euro aan boetes uitgeschreven.