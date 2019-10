Verkeerspolitie schrijft bijna 12.000 euro aan boetes uit voor zwaar vervoer ADPW

17 oktober 2019

De verkeersdienst van de Leuvense politie hield woensdagochtend met vijf medewerkers een gerichte actie in het kader van zwaar vervoer. In het totaal werden er 27 voertuigen gecontroleerd. Bij 13 van deze voertuigen werden diverse inbreuken vastgesteld. Deze inbreuken gingen over de technische eisen, de ladingzekering, overlading, de ADR markeringen met betrekking op de vervoerde stoffen, het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, de rij- en rusttijden, de vervoersvergunning, de verzekering van de voertuigen en de rijbewijzen van de bestuurders.

Van één van de gecontroleerde vrachtwagens had de bestuurder een vervallen medische schifting op het rijbewijs. Dit staat gelijk aan rijden zonder rijbewijs. Voor dit voertuig was geen geldige verzekering afgesloten. De lading van dit voertuig, bestaande uit gevaarlijke producten, was niet correct vastgemaakt. Bovendien was de vergunning voor het goederenvervoer niet in het voertuig aanwezig. Er werd voor een totaalbedrag van 11.816 euro aan boetes uitgeschreven. Een deel van dit bedrag werd ter plaatse geïnd.