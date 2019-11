Verkeerspolitie beboet fietsers en bromfietsers ADPW

21 november 2019

De Leuvense politie hield woensdagnamiddag een actie in het kader van verkeersveiligheid. Verschillende motorrijders en ploegen van het fietsteam reden rond en begeleidde bromfietsers naar het M. de Layensplein in Leuven. Daar werden 24 bromfietsers aan een grondige controle onderworpen. In de vooravond werd de actie verplaatst naar het Jaagpad in Wilsele. Daar werden 5 bromfietsen, 11 speedpedelecs en verschillende fietsen gecontroleerd.

Er werden allerhande verkeersinbreuken vastgesteld in het kader van foutparkeren (9), verboden richting (2), gordeldracht (1), fietsen op het trottoir (12), fietsverlichting (4), gebruik gsm achter het stuur (2), aangepaste helm op een speedpedelec (1), kledijvoorschriften motorrijders (1) en sturen onder invloed (1).

Van de gecontroleerde bromfietsen bleken er 7 opgedreven te zijn. Twee bromfietsen werden meegenomen door de politie en 5 andere bromfietsers moeten later met hun bromfiets terugkomen om te laten zien dat ze zich in regel hebben gesteld.