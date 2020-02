Verkeershinder tijdens krokusvakantie: oprit E314 richting Brussel week lang afgesloten voor verkeer vanuit Herent EDLL

21 februari 2020

16u28 4 Leuven Het Agentschap Wegen en Verkeer voert nog tot eind maart verschillende aanpassingen door om de verkeerssituatie op de Nieuwe Mechelsesteenweg en het knooppunt met de E314 veiliger te maken. Die werken zorgen voor de nodige verkeershinder, ook in de krokusvakantie.

De afgelopen weken werd er al een extra fietsoversteekplaats aangelegd en werden er aanpassingen doorgevoerd aan de fietspaden in de rijrichting van Herent. Vanaf maandag 24 februari start de aannemer met aanpassingswerken aan de fietspaden en oversteekplaatsen in de rijrichting van Leuven. De oprit naar Brussel zal voor verkeer komende vanuit Herent daardoor een week lang worden afgesloten. Het verkeer in de richting van Leuven wordt op één rijstrook geplaatst. Het verkeer zal een omleiding moeten volgen via de oprit E314 richting Lummen om vervolgens te keren aan het Vuntcomplex. Komende vanuit Leuven blijft de oprit wel bereikbaar.

Volgens de huidige planning zijn de werken tegen het einde van de krokusvakantie afgerond. De oprit richting Lummen, die eveneens drie dagen werd afgesloten, is sinds vandaag wel terug open.