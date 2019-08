Verkeersactie levert rijbewijzen op Bart Mertens

04 augustus 2019

10u20 1 Leuven In de nacht van zaterdag op zondag hield de Verkeersdienst van de Leuvense politie met zes politiemensen een verkeersactie op de Aarschotsesteenweg in Wilsele en de Diestsesteenweg in Kessel-lo.

Er werden in het totaal 91 bestuurders gecontroleerd waarvan er zes teveel gedronken hadden. Twee bestuurders speelden hun rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. Eén auto bleek niet verzekerd en niet ingeschreven te zijn en werd dan ook in beslag genomen. Tijdens de verplaatsing tussen de twee locaties merkten de inspecteurs nog een auto op die niet gekeurd was. Twee bestuurders namen de vlucht toen ze de politiecontrole zagen. Eén auto werd snel tegengehouden maar toen later op de nacht een tweede auto wegreed, kon de politie het voertuig niet meer inhalen zonder andere mensen in gevaar te brengen.