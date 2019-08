Vergunning voor ‘vernieuwbouw’ school SKLO is afgeleverd Bart Mertens

26 augustus 2019

15u50 3 Leuven De vergunning voor de vernieuwingen op de Parksite is binnen. Dat is goed nieuws voor basisschool SKLO die volledig vernieuwd zal worden, al komt er geen nieuwbouw zoals oorspronkelijk was voorzien. Ook voor de Parkschool, de Stedelijke Academie en Conservatorium (SLAC) en Cirkus in Beweging is de afgeleverde vergunning goed nieuws.

Het dossier van de Parksite aan de Ruelensvest en de Geldenaaksebaan draait al enkele jaren mee maar nu komt het stilaan in de uitvoeringsfase. De vergunning is immers goedgekeurd en zo kan het dossier stilaan in een definitieve plooi vallen. De Parksite zal ruimte bieden aan de Parkschool, basisschool SKLO, SLAC en Cirkus in Beweging. Cultuur, ontmoeting en educatie zullen elkaar ontmoeten op de site die grondig wordt vernieuwd. In de afgeleverde vergunning is er sprake van een ‘vernieuwbouw’ en niet langer van een nieuwbouw voor SKLO zoals aanvankelijk was gepland. De nood aan extra ruimte en klaslokalen was immers afgenomen sinds de invoering van het M-decreet. “We gaan voor een beter alternatief door de verouderde klaslokalen van SKLO en de Parkschool te vernieuwen. Bovendien komt er extra groene speelruimte voor de leerlingen”, klinkt het.

Guido Gezellehuis

Naast de basisscholen zullen ook Stedelijke Academie en Conservatorium (SLAC) en Cirkus in Beweging onderdak krijgen op de Parksite. Het oude kloostergebouw aan de Ruelensvest -ontworpen door Victor Broos- wordt de thuishaven van Cirkus in Beweging. Het Guido Gezellehuis, dat achter het Broosgebouw ligt, wordt dan weer afgebroken en vervangen door een passiefbouw. Daar komt een stedelijke school voor kunst waar de Academie en het Conservatorium hun intrek zullen nemen. Tot slot komt er op de Parksite ook een multifunctionele sportzaal.