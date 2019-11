Verdwijnt door faillissement laatste bakker uit Wijgmaal? KAR

07 november 2019

18u58 2 Leuven ‘Elbo Bakkerij’ in de Nieuwstraat in Wijgmaal is sinds woensdag gesloten. Het bedrijf legde zelf de boeken neer. Daardoor verdwijnt - althans voorlopig - de laatste warme bakker uit Wijgmaal. Het is nog niet duidelijk of er een overnemer komt. 108 banen zijn in gevaar door het faillissement.

De rolluiken bleven woensdag dicht bij bakker Elbo in de Nieuwstraat in de Leuvense deelgemeente Wijgmaal. Aan de voordeur prijkte een briefje “winkel voor onbepaalde duur gesloten”. Dat was ook het geval voor de vestigingen in Tielt-Winge en in Dilbeek. Eigenaar Boubkar El-Khalfi, afkomstig uit het Limburgse Lommel, nam vorig jaar ook nog Bakkerij Ignace over, goed voor vijf winkels in het West-Vlaamse Roeselare. Daar is het ook einde verhaal.

Rusthuizen

Door de overname in juni 2018 in Roeselare kwam El-Khalfi aan het hoofd te staan van een bedrijf met meer dan honderd werknemers, waaronder dertig in Roeselare. Het bedrijf leverde ook aan honderden rusthuizen in België. Maar leveranciers leken al langer niet meer betaald te zijn geweest. De firma werd donderdag voor ondernemingsrechtbank in Leuven failliet verklaard. Daardoor staan nu 108 banen op de helling. Johan Mommaerts en Steven Nysten werden als curatoren aangesteld. De advocaten van het Leuvense kantoor Lovius kunnen op zoek naar een mogelijke overnemer. De curators zullen vrijdag in Tielt-Winge ter plaatse gaan. De Limburgse eigenaar was niet bereikbaar voor commentaar.

Andere bakkers in penarie

Door het faillissement zaten ook andere bakkerijen in de penarie omdat zij afnemers waren. Zo moest Wivine Debussche van de gelijknamige bakkerij in Roeselare plots op zoek naar een andere leverancier. “Ik heb eergisterenavond laat een telefoontje gekregen over het faillissement. Via familie en kennissen ben ik bij een andere warme bakker beland die bereid was mijn bestelling te maken. Mijn man is ze zelf gaan ophalen, zodat ik vandaag toch kon openen.”