Verdediging Ben Wertoy tekent geen cassatieberoep aan nadat jurylid uit de biecht klapte Kim Aerts

20 februari 2020

De verdediging van Ben Wertoy tekent geen cassatieberoep aan nadat jurylid C.V. op Facebook uit de biecht klapte over het assisenproces. “De inhoud van de publieke posts had dat wel kunnen verantwoorden”, zegt advocaat Frédéric Thiebaut. Ben Wertoy (27) werd op 7 februari door het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor moord op Julie Quintens (24) in haar woning in Tienen op 27 april 2018.

Een vrouwelijk jurylid lekte informatie over het beraad van de strafmaat op Facebook. Aangezien zij op dat moment fungeerde als rechter schond zij mogelijk haar beroepsgeheim. Daar staan correctionele straffen op van 1 tot 3 jaar cel. Het Brusselse parket-generaal heeft het parket van Leuven wel de opdracht gegeven om een vooronderzoek te openen naar het bewuste jurylid die op Facebook haar ongenoegen had geuit over de beraadslaging over de strafmaat tijdens dat proces.