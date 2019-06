Verdachte winkeldiefstal aangehouden door onderzoeksrechter ADPW

25 juni 2019

In de Superdry-winkel in de Diestsestraat in Leuven werd vrijdagmiddag een man aangehouden door de politie. De man kwam, samen met nog twee andere personen, de winkel binnen omstreeks 15.30 uur. De verkoopsters merkten dat twee van hen kleren wegmoffelden en ze spraken hen aan. De twee gaven de weggestoken spullen terug. De derde verdachte maakte van deze situatie gebruik om een jas te stelen en de winkel uit te lopen. Hij verwondde daarbij een winkeldame door haar hardhandig aan de kant te duwen. Zijn twee kompanen vertrokken ook. Een uurtje later kwam de melding binnen dat drie personen die aan dezelfde beschrijving voldeden, parfum hadden gestolen in warenhuis Inno in de Diestsestraat. Een ploeg van PZ Leuven herkende twee van de verdachten tijdens hun patrouille op de Bondgenotenlaan. Ze hadden een deel van de gestolen parfums uit Inno bij zich. De twee mannen, twintigers die geen vaste woonplaats in België hebben, werden op verdenking van winkeldiefstal met geweld voor de onderzoeksrechter in Leuven geleid en aangehouden. De derde verdachte, die de duw aan het winkelmeisje gaf, is nog niet gevonden. De lokale recherche van PZ Leuven onderzoekt de zaak.