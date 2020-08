Verdachte van inbraken in Wijgmaal blijkt amper 14 te zijn Joris Smets

31 augustus 2020

15u50 8 Leuven De politie van Leuven arresteerde vrijdag een jongen die verdacht wordt van minstens vier pogingen tot inbraken op 3, 5 en 28 augustus. Die jongen blijkt amper 14 te zijn en wordt nu in een gesloten jeugdinstelling geplaats.

Een bewoonster van de Acht Meistraat waarschuwde vrijdag rond 14 uur de politie toen ze merkte dat er was geprobeerd om in te breken bij de buren. Een raam op de gelijkvloerse verdieping was beschadigd maar de inbrekers waren niet in de woning geraakt. Verschillende getuigen meldden zich bij de politie en gaven een omschrijving van de twee verdachten. Na een klopjacht waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet, werd de jongen in de struiken van school De Zonnewijzer opgepakt. Van zijn kompaan was geen spoor meer.

Jeugdinstelling

De politie kon de tiener ook in verband brengen met drie andere inbraken in Wijgmaal op 3 augustus in de Casinolaan en de Kapellestraat en tussen 5 en 7 augustus in de H. Wittebolsstraat. Telkens werd dezelfde werkwijze gehanteerd, en telkens werden ook twee jonge verdachten gezien. Bij deze inbraken werd wel buit gemaakt, onder andere juwelen, een bril, geld en parfum.

Het parket vorderde de jeugdrechter, die de jongen in een gesloten jeugdinstelling plaatste. De lokale recherche van PZ Leuven onderzoekt of de jongen ook in verband kan worden gebracht met andere inbraken in de omgeving de afgelopen weken.