Verboden protest tegen racisme in Leuven loopt uit de hand

Leuven

Het verboden protest tegen racisme in Leuven is toch even uit de hand gelopen. Hoewel het protest verboden werd door burgemeester Ridouani (sp.a) verzamelden enkele groepjes om 17 uur aan het Martelarenplein in Leuven. Zij trokken door de Bondgenotenlaan en de Naamsestraat waar het tot enkele opstootjes kwam. De politie is massaal aanwezig. Politiewoordvoerder Nicolas Del Piero is aanwezig op het Martelarenplein. “Het protest is nog steeds bezig en er zijn al verschillende mensen opgepakt”, klinkt het.