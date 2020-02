Verblinde automobiliste rijdt fietsster aan JSL

18 februari 2020

Een 21-jarige fietsster uit Heverlee werd maandagnamiddag even na 16 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis, nadat ze op de St-Jansbergsesteenweg door de rechter buitenspiegel van een auto was geraakt en vervolgens tegen de grond ging. Het slachtoffer klaagde van pijn aan het hoofd en de nek. Ze was licht gewond. De 73-bestuurder van de auto werd verblind door de laaghangende zon en had de fietsster daardoor niet opgemerkt.