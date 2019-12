Verander je naam in Whopper en woon een jaar gratis boven Burger King in Leuven EDLL/BMK

09 december 2019

17u20 12 Leuven Burger King pakt uit met een speciale zoektocht. De hamburgerketen zoekt een naamgenoot van haar iconische Whopper. Die andere Whopper mag een jaar gratis wonen in het appartement boven de Burger King op het Rector De Somerplein in Leuven.

De Burger King staat internationaal gekend als The Home of the Whopper. De hamburgerketen doet deze reputatie nu alle eer aan, want ze geeft een huurappartement weg voor een jaar aan een naamgenoot. De winnaar mag gratis zijn of haar intrek nemen boven de Burger King in hartje Leuven. De hamburgerketen is ervan overtuigd dat een naamgenoot van hun iconische burger een plaatsje bij Burger King verdient. De naamgenoot mag dan slapen in een Whopper-bed, chillen in een Whopper-living en zich klaarmaken in een Whopper-badkamer.

Iedereen die meerderjarig is en Whopper als voor- of achternaam heeft, kan zich aanmelden op de Facebook-pagina van Burger King om kans te maken op de gratis woonst. De fastfoodketen heeft haar zoektocht vandaag gestart en op 18 december wordt de eindwinnaar bekend gemaakt.