Veiligheid boven alles in Leuven: cameraschild met 50-tal locaties in en rond de stad Bart Mertens

19 mei 2020

17u25 0 Leuven Leuven staat al bekend als de camerastad en binnenkort is dat zeker geen overdrijving meer. Er komt in de toekomst een cameraschild in en rond de stad met slimme camera’s op een vijftigtal locaties. “De verzamelde gegevens zullen hoofdzakelijk worden gebruikt bij het onderzoeken van misdrijven. Het parket is sinds een tijdje vragende partij”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Uit de jaarlijkse criminaliteitscijfers blijkt dat Leuven een veilige stad is met relatief weinig zware criminaliteit. Vooral overlast in de meest brede zin staat hoog op de agenda in de studentenstad maar dat neemt niet weg dat de politie de vinger aan de pols houdt voor zwaardere misdrijven. Aangezien voorkomen altijd beter is dan genezen kiest het stadsbestuur er nu voor om ANPR-camera’s te plaatsen op de grote invalswegen. De gemeenteraad keurde ook goed dat de oudere camera’s in het centrum van de stad vervangen kunnen worden en dat het cameratoezicht op bepaalde locaties uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld in enkele zijstraten van de Oude Markt. Met deze beslissingen is fase 3 van het Leuvense ANPR-plan bereikt. In fase 1 werden er al slimme camera’s geïnstalleerd aan het Martelarenplein en aan de Spaanse Kroon. Fase 2 ging over de autoluwe binnenstad. Die camera’s zijn ook al geplaatst maar het is nog wachten op de installatie van de signalisatietotems vooraleer ze in werking worden gezet.

Opsporingsonderzoeken

“De politiezone Leuven wenst ANPR-camera’s te installeren op de grote invalswegen rond de stad. ANPR-camera’s bieden een eigentijds antwoord op de nood aan efficiënte mogelijkheden bij opsporingsonderzoeken van het parket en gerechtelijke onderzoeken”, argumenteert de stad Leuven. “Deze ANPR-camera’s moeten op de grote invalswegen al het uitgaand en inkomend verkeer oplijsten. Van elke passant worden het kenteken, twee foto’s en het tijdstip van de passage opgeslagen. De bestaande ANPR-camera’s (autoluwe binnenstad, Spaanse Kroon en Martelarenplein, nvdr) worden hier ook al voor gebruikt maar zijn politioneel niet zo interessant geplaatst omdat ze vooral werden geïnstalleerd rond de autoluwe zone waar vanzelfsprekend weinig verkeer passeert.”

Trajectcontroles?

Inzake privacy stelt er zich volgens het stadsbestuur geen probleem. “De verzamelde gegevens zullen hoofdzakelijk worden gebruikt bij het onderzoeken van misdrijven zoals inbraken, rondtrekkende dadergroeperingen en drughandel. De gegevens zullen ter beschikking staan van de Leuvense politie maar ook van de federale politie en andere politiezones. Het samenleggen van gegevens met ANPR-data op andere locaties is essentieel om misdaadfenomenen te kunnen bestrijden. Het parket is sinds een tijdje vragende partij voor deze werkwijze omdat het steeds meer belang hecht aan materiële bewijslast en minder aan de waarde van bijvoorbeeld verhoren en getuigenissen. De camera’s kunnen de gegevens ook realtime verwerken. Een pas gestolen en geseind voertuig zal dus een onmiddellijke “hit” geven.”

Nog dit: op termijn zou het systeem uitgebreid kunnen worden om trajectcontroles te doen. De camera’s die nu worden geplaatst zouden dan kunnen worden aangevuld met een tweede camera zodat ze samen op een traject de snelheid kunnen controleren.