Vegetatiebrand zorgt voor asbestverontreiniging Kim Aerts

27 mei 2020

17u03 0

Het Lijnloperspad in Wilsele blijft voorlopig afgesloten wegens mogelijk lichte asbestverontreiniging door een brand woensdagnamiddag. “Bij een vegetatiebrand naast het pad, ging ook een gebouwtje in vlammen op waarbij wellicht wat asbestvezels vrijkwamen die op het pad belandden. De milieudienst van de stad en een deskundige bekijken welke maatregelen moeten genomen worden en of er al dan niet een gespecialiseerde firma aan te pas moet komen voor de opkuis”, zegt commissaris Marc Vranckx.