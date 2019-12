Vegetarische Whoopi (19) wint jaar gratis wonen boven Burger King Leuven, maar kan er niets mee doen: “Ik zit op kot in Gent en woon in Antwerpen” Bart Mertens

22 december 2019

18u30 4 Leuven Burger King vond in de 19-jarige Whoopi Storme een winnares voor de Whopper-wedstrijd maar van een uitbundige vreugdedans is vooralsnog geen sprake. De winnares heeft immers allesbehalve nood aan een jaar gratis wonen boven het hamburgerrestaurant in hartje Leuven. “Ik zit op kot in Gent en ik woon in Antwerpen”, klinkt het bij Whoopi die eerder toevallig deelnam aan de wedstrijd.

De Whopper-wedstrijd van Burger King heeft dan toch een winnaar opgeleverd. Niet dat het de wedstrijd –met als inzet één jaar gratis wonen boven Burger King in Leuven- aan populariteit ontbrak maar iemand vinden met de naam ‘Whopper’ bleek niet haalbaar. Burger King paste het reglement dan maar aan en was al tevreden als er een aantal letters van de naam overeen kwamen met ‘Whopper’.

Die aanpak leverde al snel een winnaar op want het publiek stemde massaal op de 19-jarige Whoopi Storme. De studente architectuur mag bijgevolg één jaar gratis boven Burger King op het Rector De Somerplein in Leuven gaan wonen. De droom van elke student zou je denken want dat plein ligt in hartje Leuven, op nauwelijks honderd meter van de Oude Markt waar menig student een leven lang herinneringen aan overhoudt. Slechts één probleem: Whoopi Storme woont niet in Leuven en erger nog…ze studeert er zelfs niet.

Ik studeer architectuur aan de UGent. Eigenlijk kan ik helemaal niets doen met een appartement in Leuven Whoopi Storme (19) uit Antwerpen

“Dat is inderdaad het geval”, zegt Whoopi Storme. “Ik woon in Antwerpen en ik zit op kot in Gent. Ik studeer architectuur aan de UGent. Eigenlijk kan ik helemaal niets doen met een appartement in Leuven. Het is leuk dat ik de wedstrijd heb gewonnen maar eigenlijk zou dat gratis appartement beter ter beschikking worden gesteld aan iemand anders. Het winnen van de wedstrijd bezorgt me meer vragen dan antwoorden. Ik moet de nodige informatie nog krijgen van Burger King maar verhuizen naar Leuven lijkt me geen optie. Ik eet trouwens geen Whoppers meer want ik ga vegetarisch door het leven tegenwoordig.”

2.500 stemmen

Vic Dresen, marketing manager bij Burger King, drukt de hoop uit dat Whoopi haar studie eventueel voortzet in Leuven maar die kans lijkt erg klein. Burger King zal nu overleggen met de winnares van de Whopper-wedstrijd. “Het kan niet de bedoeling zijn dat het appartement leeg staat in Leuven”, zegt Vic Dresen. “We zullen alle mogelijkheden bespreken met Whoopi. Ze is alleszins de terechte winnares want Whoopi kreeg 2.500 stemmen. De tweede haalde er slechts 200.”

Oplossing?

Whoopi is blij dat ze de Whopper-wedstrijd met overtuiging wist te winnen maar eigenlijk was het niet eens de bedoeling om deel te nemen. “Via Facebook kwam ik uit bij die wedstrijd en ik heb gewoon meegedaan zonder er verder over na te denken. Nu ik gewonnen heb maar eigenlijk niets kan aanvangen met een jaar gratis wonen in Leuven denk ik na over een mogelijke oplossing. Persoonlijk zou ik mijn prijs graag weggeven aan iemand die veel meer nood heeft aan onderdak in Leuven. We zullen zien wat het overleg met Burger King concreet kan opleveren”, besluit Whoopi Storme.