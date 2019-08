Veertigers krijgen klappen aan Café Marengo ADPW

26 augustus 2019

Twee veertigers uit Leuven werden zaterdagavond, even voor middernacht, voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze het in Café Marengo in de Diestsestraat aan de stok gekregen met enkele andere klanten. Op straat voor het café kregen de twee nog enkele rake klappen en stampen in het gezicht. Een toevallige voorbijganger verwittigde de hulpdiensten. De politie heeft een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van de vechtpartij en proces-verbaal opgesteld voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen.