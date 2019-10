Veertigers gevat die fiets stelen met kniptang ADPW

21 oktober 2019

13u34 0

Twee veertigers uit Leuven werden zondagavond omstreeks 21 uur gevat, nadat ze in een fietsenstalling in de Jan Stasstraat het fietsslot van een fiets hadden doorgeknipt en er vervolgens met het rijwiel vandoor gingen. Een alerte getuige had het verdachte duo opgemerkt toen ze over een slotvaste fiets gebogen stonden en met een kniptang het slot van het rijwiel doorknipten. De man belde de politie en hield het tweetal, dat er te voet met de fiets vandoor ging, in de gaten tot een politiepatrouille hen een paar minuten later kon onderscheppen. Bij een fouille van de twee verdachten werd bij elk van hen een kniptang aangetroffen. Het duo werd overgebracht naar het commissariaat waar proces-verbaal werd opgesteld.