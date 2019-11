Veertiger slachtoffer van gauwdieven KAR

17 november 2019

Een 40-jarige Zuid-Koreaan, die in Leuven werkt als wetenschapper, is vrijdagnacht op het Herbert Hooverplein slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. De man werd aangesproken door twee onbekenden die hem om een sigaret vroegen. Daarbij werd wat geduwd en aan de arm getrokken. Toen het duo weg was, stelde de man vast dat zijn gsm uit zijn jaszak was verdwenen. Hij ging nog op zoek naar de verdachten, maar hij kon hen niet meer vinden.